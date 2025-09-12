Меню
Где снимали сериал "Спросите медсестру"?

Где снимали сериал "Спросите медсестру"?

Олег Скрынько 12 сентября 2025 Дата обновления: 12 сентября 2025
Наш ответ:

«Спросите медсестру» — российский драматический сериал, который выходит на экраны с 2020 года. Он сразу же обрел популярность у отечественной публики и получил продолжение.

Синопсис гласит:

Валерия — успешный столичный врач-реаниматолог, чья жизнь рушится после трагического случая: спасая наркозависимую девушку, она допускает роковую ошибку. Отец погибшей, влиятельный Ревзин, лишает её права на профессию и угрожает дочери Валерии. Чтобы защитить ребёнка, героиня скрывается в Петрозаводске, устраиваясь в местную больницу обычной медсестрой и стараясь жить незаметно.

Где снимали сериал «Спросите медсестру»

Сериал «Спросите медсестру» снимался в реальном медицинском центре Санкт-Петербурга, а также в Петрозаводской больнице. Это позволило создать максимально правдоподобную атмосферу и снять сцены для сезона, в котором героиня устраивается работать в медучреждение другого города.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спросите медсестру
Спросите медсестру драма, мелодрама
2021, Россия
0.0
