Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Спецотряд "Шторм"?

Где снимали сериал "Спецотряд "Шторм"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал режиссёра Валерия Ибрагимова - "Спецотряд "Шторм"" был снят в городе Одесса. В этом российском боевике приняли участие такие актеры, как Владислав Резник, Виктория Полторак, Ярослав Гуревич, Сергей Плотников и другие.

"Спецотряд 'Шторм'" рассказывает историю о преданности долгу. В центре событий находятся тайные агенты, которые стоят на страже безопасности мирных граждан. Действие разворачивается в портовом городке, над которым простираются катакомбы. Специальные агенты действуют "под прикрытием". Недалеко от города находится федеральная граница, где часто царит неспокойная атмосфера. Когда жителям Приморска грозит большая опасность, спецотряд "Шторм" вступает в борьбу за их защиту. Бойцы знают, что мир разделился на "штормовцев" и всех остальных.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спецотряд «Шторм»
Спецотряд «Шторм» криминал, боевик
2013, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше