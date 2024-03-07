Где снимали сериал "Спецотряд "Шторм"?

Сериал режиссёра Валерия Ибрагимова - "Спецотряд "Шторм"" был снят в городе Одесса. В этом российском боевике приняли участие такие актеры, как Владислав Резник, Виктория Полторак, Ярослав Гуревич, Сергей Плотников и другие.
"Спецотряд 'Шторм'" рассказывает историю о преданности долгу. В центре событий находятся тайные агенты, которые стоят на страже безопасности мирных граждан. Действие разворачивается в портовом городке, над которым простираются катакомбы. Специальные агенты действуют "под прикрытием". Недалеко от города находится федеральная граница, где часто царит неспокойная атмосфера. Когда жителям Приморска грозит большая опасность, спецотряд "Шторм" вступает в борьбу за их защиту. Бойцы знают, что мир разделился на "штормовцев" и всех остальных.
