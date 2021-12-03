Где снимали сериал «Содержанки»?

Съемки нашумевшего проекта проходили в Москве. Поскольку герои сериала ведут гламурный образ жизни, в кадре можно увидеть немало модных столичных заведений. Так, например, в роли знакового для «Содержанок» ресторана «Мост» предстал «Brasserie Мост», расположенный в Камергерском переулке. К сожалению, насладиться роскошными интерьерами московской брассерии зрители могли только в первом сезоне – в 2020 году ресторан закрылся. Съемки первого эпизода второго сезона проходили в усадьбе промышленника Кнопа.
По сюжету сериала, в стенах памятника архитектуры располагается собственная галерея главной героини «Содержанок» – искусствоведа Дарьи Смирновой.
