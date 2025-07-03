Где снимали сериал "Сломанная стрела"?

Наш ответ:

Сериал «Сломанная стрела», премьера которого состоялась в 2025 году, частично снимался в Краснодарском крае — в районе Апшеронска и горной Адыгеи. Чтобы передать нужное настроение, создатели выбрали суровые и живописные природные локации, намеренно отказавшись от привычных городских декораций



Сотрудник московского СОБРа Максим тяжело переживает недавнюю утрату дочери, что сильно сказывается на его психике. После очередного вспышки агрессии начальство отправляет его в вынужденный отпуск. В это время старый друг зовёт его отдохнуть на сочинском побережье. Однако вместо спокойствия Максим оказывается втянут в конфликт в глухой деревне чёрных копателей, где идёт борьба за редкий артефакт майкопской цивилизации. Вместе с группой туристов он оказывается в центре опасной схватки, где главное — остаться в живых.