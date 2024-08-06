Где снимали сериал "Русская жена"?

Наш ответ:

Съемки сериала "Русская жена" проходили в Дербенте, охватывая весь город. Основные сцены разыгрываются на узких улочках магальной части города и вдоль крепостных стен. Иногда действие разворачивается в колоритных дербентских дворах. Производство, датированное 2021 годом, включало также локации Москвы и Феодосии.



Сюжет переносит нас на Ближний Восток в 2015 год. Русская девушка Алина замужем за местным жителем Камилем, с которым у них двое детей. Алина много времени проводит в магазине, которым управляет вместе с подругами — такими же русскими женами, перебравшимися на Восток к своим мужьям. В городе царит нестабильность: постоянно происходят теракты и похищения людей ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. В поисках их она обращается за помощью к российскому репортеру Евгению. Рискуя жизнью, Алина отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти своих близких из смертельной ловушки.

