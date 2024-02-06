Меню
Где снимали сериал "Повышая градус"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В конце января на ТНТ стартовал новый сериал под названием "Повышая градус". Основные роли в нем исполнили Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук. Съемки сериала проходили в Минске, Беларусь.
"Повышая градус" рассказывает историю про трех уволенных с завода подруг, которые решают начать свой собственный алкогольный бизнес, который обычно ассоциируется с мужчинами. Они сталкиваются с множеством препятствий, начиная от погружения в подпольную торговлю самогоном до драк и вооруженных стычек.
Действие сериала происходит в городе под названием Дмитровск, где живет небольшое количество людей, и там трудно найти работу. На самом деле, существует город с таким названием в Орловской области, где проживает всего 5 177 человек. Однако, хотя название города в сериале и настоящее, съемки проходили в Минске, и сама история не имеет никакого отношения к реальному городу Дмитровску. Создатели сериала использовали название города лишь в качестве фона для сюжета, и сериальный Дмитровск расположен у реки.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Повышая градус
Повышая градус комедия, криминал
2024, Россия
0.0
