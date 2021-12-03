Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Пес» телеканала НТВ?

Где снимали сериал «Пес» телеканала НТВ?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Пес» телеканала НТВ снимался в различных местах под Киевом, включая сам город и окрестности. Основная часть съемок проходила в селении Шпитьки, расположенном недалеко от столицы Украины. Несмотря на то, что действия сериала разворачиваются в вымышленном городе Ганалупа, создатели использовали реальные локации, добавив лишь вымышленные элементы, такие как номера машин и паспорта героев. Для создания уникальной атмосферы, названия улиц и других городских объектов были названы в честь членов съемочной группы. Так, например, одна из улиц в Ганалупе носит имя Андрея Саминина (Алексей Леонидов), а тупик — в честь Дениса Роднянского (Вахтанг Леонов). Локации съемок сериала «Пес» хорошо передают атмосферу вымышленного города, при этом использованные места съемок добавляют особую атмосферу для зрителей. Интересно, что немецкая овчарка, играющая роль пса, в реальной жизни носит кличку Граф.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пес
Пес детектив
2015, Украина
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше