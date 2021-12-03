Где снимали сериал «Пес» телеканала НТВ?

Сериал «Пес» телеканала НТВ снимался в различных местах под Киевом, включая сам город и окрестности. Основная часть съемок проходила в селении Шпитьки, расположенном недалеко от столицы Украины. Несмотря на то, что действия сериала разворачиваются в вымышленном городе Ганалупа, создатели использовали реальные локации, добавив лишь вымышленные элементы, такие как номера машин и паспорта героев. Для создания уникальной атмосферы, названия улиц и других городских объектов были названы в честь членов съемочной группы. Так, например, одна из улиц в Ганалупе носит имя Андрея Саминина (Алексей Леонидов), а тупик — в честь Дениса Роднянского (Вахтанг Леонов). Локации съемок сериала «Пес» хорошо передают атмосферу вымышленного города, при этом использованные места съемок добавляют особую атмосферу для зрителей. Интересно, что немецкая овчарка, играющая роль пса, в реальной жизни носит кличку Граф.
