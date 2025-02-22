Где снимали сериал «Патриот»?

«Патриот» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2020 году. Шоу состоит из четырех сезонов. Финальный эпизод вышел 20 февраля 2025 года. Съемки проходили преимущественно в Москве и Московской области — это обычная практика для ТНТ, поскольку обеспечивает логистическое удобство и экономию финансов. Одной из локаций стал город Подольск. Так, в сериале фигурируют одна из главных местных площадей и Парк (ПКиО им. Талалихина). Также творческая команда работала в городе Московский, ныне входящий в состав Москвы. Наконец, магазин «Мечта», где разворачиваются основные события, в реальности находится в поселке имени Тельмана. В павильоне были выстроены соответствующие декорации.
Авторизация по e-mail