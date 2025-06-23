Меню
Где снимали сериал "Папа Миа"?

Где снимали сериал "Папа Миа"?

Олег Скрынько 23 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

Съёмки сериала «Папа Миа» проходили в Санкт-Петербурге и велись главным образом в 2024 году. Премьера на телевидении состоялась 9 июня 2025 года на канале СТС. Сериал стал одной из самых популярных новинок начала лета на российском телевидении.

Автор популярного в нулевые Николай Ларионов теперь работает охранником в дачных посёлках. Но когда его бывшая жена уезжает в отпуск, он должен присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей, с которой никогда раньше не встречался. Подросток недовольна появлением безответственного отца и мечтает избавиться от него, устроив в хорошие руки. Вскоре идея Коши превращается в прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Это не только сближает их, но и помогает решить финансовые проблемы: Коше удаётся справиться с шантажисткой в школе, а Николай возвращается в шоу-бизнес.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папа Миа
Папа Миа комедия
2025, Россия
0.0
