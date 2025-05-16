Меню
Где снимали сериал "Палач"?

Где снимали сериал "Палач"?

Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Палач» — российский телесериал, вышедший в 2015 году. Съёмки проходили весной того же года, главным образом в Ярославле. В процессе активно участвовали не только профессиональные актёры, но и местные жители, а также люди из соседних городов — таких как Рыбинск, Ростов, Мышкин и Углич. Эпизоды, связанные с немецкой оккупацией, снимались в посёлке Старожилово Рязанской области, на территории местного конного завода.

В 1965 году на окраине Москвы убивают 17-летнего подростка. Под подозрением оказывается его друг, но опытный майор Черкасов не верит в эту версию и начинает собственное расследование. Следы уводят в мрачное прошлое — во времена Великой Отечественной войны, к жестокой женщине по имени Антонина Макарова. В юном возрасте она пошла на службу к нацистам и лично расстреляла сотни человек. Перед казнями надевала детскую маску. Легенда гласит: увидеть её — значит погибнуть. Но что заставляет её продолжать убивать?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Палач
Палач драма, детектив
2015, Россия
7.0
Комментарии

