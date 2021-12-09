Где снимали сериал «Отпуск» 2021 в Геленджике?

Наш ответ:

В прошлом году сразу у нескольких сериалов на канале ТНТ прошел последний сезон, и образовавшееся пустое место нужно было чем-нибудь заполнить. Для этого студия 1-2-3 Production взяла в разработку давний проект Дмитрия Невзорова «Отпуск». Этот долгострой о многолетней и запутанной истории отношений двух семей из Питера и Геленджика был полностью снят на месте, в главном курортном городе Краснодарского края. Первая же серия сериала начинается с прекрасного вида Маркотхского хребта, а после действие переходит на Центральную набережную, где главные герои проводят большую часть сериала. Разумеется, большую опознавательную и символическую роль играет знаменитое колесо обозрения в Центральном парке: многие зрители запомнили его еще по первому трейлеру сериала. В общей сложности на съемки в Геленджике у съемочной группы ушло три месяца, съемки начались со снятием первых ограничений, связанных с пандемией.