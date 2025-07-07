Где снимали сериал "Остаться друзьями"?

Наш ответ:

Сериал «Остаться друзьями» снимали в Москве и Подмосковье, но события разворачиваются в условном российском городке — таком, в котором каждый зритель сможет увидеть что-то знакомое, будто это его родные места.



Рома и Аня прожили вместе пять лет — романтика уступила место рутине, и пара решила, что их пути разошлись. Однако их друзья в ужасе: Катя с Лёшей, недавно ставшие родителями, и вечные холостяки Олег с Элей понимают — если Рома и Аня разведутся, их компания развалится. Общие ужины, вылазки на природу, совместные праздники — всё это может кануть в прошлое. А тем временем Рома, кажется, ещё не разлюбил бывшую жену. Его случайное «Давай разведёмся» обернулось настоящей жизненной бурей. А вот Аня, ощутив вкус свободы, с головой бросается в новые отношения, пытаясь понять, кто она без прежней жизни.