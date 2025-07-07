Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Остаться друзьями"?

Где снимали сериал "Остаться друзьями"?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

Сериал «Остаться друзьями» снимали в Москве и Подмосковье, но события разворачиваются в условном российском городке — таком, в котором каждый зритель сможет увидеть что-то знакомое, будто это его родные места.

Рома и Аня прожили вместе пять лет — романтика уступила место рутине, и пара решила, что их пути разошлись. Однако их друзья в ужасе: Катя с Лёшей, недавно ставшие родителями, и вечные холостяки Олег с Элей понимают — если Рома и Аня разведутся, их компания развалится. Общие ужины, вылазки на природу, совместные праздники — всё это может кануть в прошлое. А тем временем Рома, кажется, ещё не разлюбил бывшую жену. Его случайное «Давай разведёмся» обернулось настоящей жизненной бурей. А вот Аня, ощутив вкус свободы, с головой бросается в новые отношения, пытаясь понять, кто она без прежней жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Остаться друзьями
Остаться друзьями комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше