Где снимали сериал «Молодежка»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки сериала о хоккеистах проходили в городе Подольске. Основной локацией стал ледовый дворец «Витязь», на базе которого тренируется реальная хоккейная команда «Русские витязи». Чтобы кадры на льду получились особенно эффектными, создатели прибегли к помощи камеры-«паука», позволяющей снимать с самых разных ракурсов. Сцены бракосочетаний снимались в усадьбе Ивановское, расположенной на берегу реки Пахра. К слову, жители города действительно выбирают старинную усадьбу для торжественных церемоний, ведь ее благородный и изящный интерьер как нельзя лучше подходит для таких событий.

Помимо «Витязя» и усадьбы Ивановское зрители могут увидеть в кадре такие места Подольска, как ресторан «Русский чай», территория одного из городских заводов и многие другие.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
