Где снимали сериал "Маня и Груня"?

Наш ответ:

«Маня и Груня» - новый отечественный сериал, премьера которого состоялась на телеканале «Россия 1» 3 апреля 2025 года. Съемки новинки, полюбившейся зрителям, проходили в Москве и Нижнем Новгороде.



Напомним вам сюжет телесериала. Майор СК Марина Пичугина, для своих просто Маня, решает кардинально изменить жизнь — она покидает Москву и переезжает в провинциальный Савельевск. Это вовсе не ссылка и не наказание — перевод она выбрала сама. Детство Маня провела в местном детдоме и теперь, спустя годы, возвращается в родные места, чтобы попытаться найти отца, которого когда-то считала погибшим. Переезд становится для нее не только шансом распутать семейную тайну, но и попыткой убежать от душевной боли — в столице она пережила тяжелое любовное разочарование. Но провинция оказывается не такой уж спокойной гаванью. Поиски родного человека затягиваются и оборачиваются опасными ситуациями, забыть прошлое не так просто, а в местном отделе к новой коллегe относятся настороженно. И как вишенка на торте — неожиданно в ее жизни появляется своенравная, но обаятельная овчарка по кличке Груня, с которой придется научиться жить под одной крышей.