Где снимали сериал «Красная зона»?

Где снимали сериал «Красная зона»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал снимался в Москве и Подмосковье. Поскольку большая часть сцен разворачивается в больничных сценах, главной съемочной локацией стала клиническая больница, расположенная в районе Люблино. Именно у нее создатели «Красной зоны» позаимствовали фасад, а вот все внутреннее убранство – палаты, операционные, врачебные кабинеты – было выстроено в павильонах. Одним из сценаристов проекта выступил сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой Аркадий Высоцкий.

Главные роли в сериале исполнили российские актеры Константин Стрельников, Дана Агишева, Иван Гришанов, Александра Верхошанская и другие.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
