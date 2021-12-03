Где снимали сериал «Красная зона»?

Сериал снимался в Москве и Подмосковье. Поскольку большая часть сцен разворачивается в больничных сценах, главной съемочной локацией стала клиническая больница, расположенная в районе Люблино. Именно у нее создатели «Красной зоны» позаимствовали фасад, а вот все внутреннее убранство – палаты, операционные, врачебные кабинеты – было выстроено в павильонах. Одним из сценаристов проекта выступил сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой Аркадий Высоцкий.
Главные роли в сериале исполнили российские актеры Константин Стрельников, Дана Агишева, Иван Гришанов, Александра Верхошанская и другие.
