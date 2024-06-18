Где снимали сериал "Калимба"?

«Калимба» — российский психологический детективный триллер от режиссёра Нурбека Эгена, где главные роли исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова и Сергей Гармаш. Сериал был снят летом 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
История затрагивает амбициозный социальный эксперимент профессора психиатрии Виктора Анатольевича Мещерского (Федор Бондарчук), который собирает в подвале здания преступников и их жертв. Всего в эксперименте участвуют восемь человек. Цели проекта не до конца ясны, но каждая комната оборудована камерами видеонаблюдения, предоставляя психиатру видимость контроля над ситуацией. Участники также носят браслеты, которые используются Мещерским для наказания электрическим током с целью предотвращения насилия. Однако вскоре эксперимент выходит из-под контроля, и сюжетные повороты не дают зрителям расслабиться.
