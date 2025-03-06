Где снимали сериал «Ивановы-Ивановы»?

Меню
Елена Королева 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

Несмотря на то, что ситкомы чаще всего снимаются в павильонах, «Ивановы-Ивановы» являются исключением из правил. Съемки комедийного сериала проходят в основном на натурных объектах. Главные съемочные локации находятся в Подмосковье. Так, например, особняк богатых Ивановых нашли в поселке городского типа Измайлово, а ферму из пятого сезона – в дачном поселке Топаз в окрестностях Звенигорода. Фермой Бориса Иванова из шестого сезона стал подмосковный конно-спортивный клуб. Хотя по сюжету действие разворачивается в Воронеже, в самом городе снимали только панорамные виды и отдельные места, например площадь Ленина и Адмиралтейскую площадь. В качестве Воронежского университета, в котором учатся младшие Ивановы, выступил Московский государственный педагогический университет. Некоторые сцены также снимались в Москве.

Ивановы-Ивановы
Ивановы-Ивановы комедия, семейный
2017, Россия
0.0
Ирина Бакланова 21 сентября 2022, 19:21
Где снимали дачу, вот это интересно.
21 сентября 2022, 19:21 Ответить
Денис Тарасенко 17 декабря 2023, 16:22
в ответ на сообщение Ирина Бакланова от 21 сентября 2022, 19:21
В троице Лыкова Строгино район Москвы
17 декабря 2023, 16:22 Ответить
