Где снимали сериал «Гудбай»?

Где снимали сериал «Гудбай»?

Олег Скрынько 30 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Гудбай» — российский комедийный сериал, созданный телеканалом ТНТ. По сюжету действующий президент США Джо Байден тайно отправляется в Россию, но, потеряв документы, вынужден поселится в обыкновенной хрущевке и стать учителем английского языка. Съемки шоу проходили в городе Долгопрудный, Московская область. Квартира экранного Байдена находится в красном доме, расположенном на улице Комсомольская. Учебное заведение, куда приходит работать главный герой, — это долгопрудненская школа №11, где съемки заняли четыре дня. Кинематографисты использовали класс английского языка, актовый зал, коридоры и входную группу. Некоторые местные учащиеся были задействованы в качестве актеров.

Гудбай
Гудбай комедия
2024, Россия
