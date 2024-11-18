Где снимали сериал "Дикарка"?

Меню
"Дикарка" — российский сериал, премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. Основные съемки проходили в Великом Новгороде. Главную роль в одной из главных новинок сезона исполнила неподражаемая Екатерина Смирнова, игра которой стала украшением проекта.

Главная героиня, Соня, выросла в тайге, изолированная от цивилизации, — так решил ее отец. Перед смертью он отправляет дочь к людям, считая, что она должна учиться, получить профессию и устроить свою жизнь. Однако столкновение с внешним миром оказывается непростым: Соня сталкивается с непониманием, обретает врагов и пытается разобраться в запутанных вопросах любви. К тому же, прошлое отца скрывает тайны, которые ей придется раскрыть, чтобы найти свое место в новом для нее мире.
 

