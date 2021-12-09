Меню
Где снимали сериал «Чужой район»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 декабря 2021

Действие детективного сериала разворачивается в вымышленном микрорайоне под названием Красный Молот. Для съемок команда проекта выбрала Приморский район Санкт-Петербурга и поселок Левашово, расположенный в Ленинградской области. Главный герой сериала, сотрудник угрозыска Андрей Фролов, переходит дорогу влиятельным в городе людям. Ему ставят ультиматум: сложить полномочия и покинуть пост – или остаться, но получить массу серьезных проблем. Фролову приходится отправиться в качестве участкового в криминальный район Красный Молот. Премьера сериала «Чужой район» состоялась в 2012 году.

Главные роли сыграли Денис Рожков, Анна Лутцева, Кирилл Полухин.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

