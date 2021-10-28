Где снимали сериал «Бывших не бывает»?

Съемки остросюжетного сериала с Сергеем Горобченко и Ольгой Ломоносовой проходили в городе Переславле-Залесском. Работа над созданием проекта велась весной, поэтому киношникам приходилось стоически переносить прохладную и сырую погоду – во время съемок натурных сцен то и дело принимался идти дождь. Сергею Горобченко, исполнившему роль бывшего разведчика Платонова, пришлось сесть за руль рефрижератора и проехать по скользкой от дождя трассе. Несмотря на то что самые рискованные сцены снимали с участием дублера-каскадера, съемочной группе пришлось поволноваться и за Сергея – справиться с такой огромной машиной под силу не каждому, тем более на мокрой трассе.
Однако актер с блеском справился с задачей.
