Где снимали сериал «Бухта Глубокая»?

Основные съемки детективного сериала проходили в селе Териберка, расположенном на Кольском полуострове. Из-за своего расположения – за Полярным кругом – место прозвали «краем земли». Его необычная природа привлекает внимание киношников – помимо «Бухты Глубокой», в Териберке частично проходили съемки номинанта на премию «Оскар» – «Левиафана» Андрея Звягинцева. Действие «Бухты Глубокой» разворачивается в небольшом городе на Баренцевом море. Главный герой сериала, отставной офицер Дальневосточного флота Дмитрий Гаранин, приезжает в родные места, чтобы встретиться со старыми друзьями. Но за несколько часов до встречи одного из приятелей Дмитрия убивают.
Главные роли в проекте исполнили Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий.
Авторизация по e-mail