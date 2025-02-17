Меню
Где снимали сериал «Аутсорс»?

Где снимали сериал «Аутсорс»?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
Наш ответ:

«Аутсорс» — криминально-драматический сериал онлайн-кинотеатра Okko, стартовавший 13 февраля. Восьмой и заключительный эпизод выйдет 27 марта. Действие разворачивается в середине 1990-х годов на территории тюрьмы особого назначения, расположенной на Камчатке. Съемки начались 12 января 2024 года, а завершились 5 апреля того же года. Творческая команда работала в Москве, в Приэльбрусье, на курортах Кавказских Минеральных Вод, а также на самой Камчатке. В Приэльбрусье одной из локаций стала гостиница, которую выбрал оператор Батыр Моргачев. В феврале съемки имели место в Кабардино-Балкарии. Поскольку было солнечно, а снега не было, его приходилось доставлять с Эльбруса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аутсорс
Аутсорс драма
2025, Россия
6.0
