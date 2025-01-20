Где происходит действие сериала «Молодежка»?

Наш ответ:

«Молодежка» — российский драматический сериал о хоккее, выходивший на телеканале СТС в 2013–2019 годах. В 2024 года проект был перезапущен в виде сиквела под названием «Молодежка. Новая смена». Оригинальное шоу включает шесть эпизодов. В центре сюжета — молодежная хоккейная команда «Медведи». Действие разворачивается в провинциальном городке, расположенном недалеко от Москвы. Команда ездит на матчи в столицу на автобусе. В сериале упоминается, что дорога занимает около четырех часов. Таким образом, город, где базируются «Медведи», находится примерно в 250-300 км от Москвы. При этом этот город ни разу не называется. Скорее всего, это намеренное решение создателей, чтобы зрителям из разных краев было проще ассоциировать себя с главными героями.