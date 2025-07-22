Где происходит действие сериала "Аутсорс"?

Наш ответ:

«Аутсорс» - нашумевший российский сериал 2025 года, события которого происходят на Камчатке.



Напомним сюжет. 1996 год, до отмены моратория на смертную казнь несколько месяцев. В этот момент в тюрьму, где содержат смертников, на работу устраивается молодой сотрудник. Он быстро втирается в доверие к коллегам и предлагает им необычный бизнес: продавать право казни родственникам жертв, мечтающим о мести. Поначалу дела сообщников идут в гору, но уже второе дело оборачивается для них катастрофой. Сотрудники тюрьмы попадают в серьезные неприятности, выпутаться из которых им будет непросто.



Отличительной чертой «Аутсорса» стала мрачная атмосфера, точно отражающая дух лихого десятилетия. Дискомфорт усиливается благодаря формату 4:3, из-за чего у зрителя возникает ощущение, будто он подсматривает за событиями через окно тюремной камеры.