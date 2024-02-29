Меню
Где мама главной героини в сериале "Манюня"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Манюня" многие зрители задаются вопросом о том, почему у Манюни есть только папа и бабушка, что случилось с ее мамой и где она находится.

Завеса тайны над семьей Манюни, главной героини сериала, начинает приподниматься со второй половины второго сезона. Действительно, кажется странным, что у девочки такая необычная семья - только папа и бабушка, и никогда за много эпизодов не упоминалось о ее маме, как будто ее присутствие в семье не было важным. Даже в книге не было упоминаний о ней.

Наконец, в одной из серий второго сезона бабушка Манюни вступает в конфликт с соседкой, которая обвиняет ее в том, что она якобы сделала так, чтобы ее сын развелся с женой. Бабушка реагирует на эти слова с яростью, пытаясь опровергнуть обвинения и утверждая, что соседка не знает, о чем говорит. Таким образом, становится понятно, что родители Манюни развелись, и мама, вероятно, ушла из семьи после этого события.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Манюня
Манюня приключения, комедия
2021, Россия
9.0
