Ваши билеты в личном кабинете
Что за сериал "Глаз пустыни"?

Олег Скрынько 26 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Новый российский мини-сериал "Глаз пустыни" состоит из пяти эпизодов и основан на реальных событиях в Сирии. Сюжет рассказывает о молодых офицерах, служащих в секретном подразделении армии, известном как ПАН - передовые авианаводчики. Их задача помогать разведчикам и штурмовым группам, действуя рядом с линией огня и направляя авиацию на стратегические объекты врага.

Сериал описывает конфликт в Сирии перед освобождением Пальмиры, когда наряду с армией Асада, по стране разбросаны различные военные группировки, поддерживающие разные стороны. Наводчики, работающие в парах с местными проводниками, играют ключевую роль в этой ситуации.

Два главных героя сериала - Саша и Сергей, - представляют две противоположные русские личности: первый мечтает о покупке квартиры, а второй отдает себя служению родине. На одном из заданий погибает Саша, известный среди сирийцев как Глаз пустыни. Российское командование решает вернуть его тело домой, но террористы строят коварную ловушку.

Глаз пустыни
Глаз пустыни военный, драма, боевик
2024, Россия
0.0
