Что за сериал "Глаз пустыни"?

Наш ответ:

Новый российский мини-сериал "Глаз пустыни" состоит из пяти эпизодов и основан на реальных событиях в Сирии. Сюжет рассказывает о молодых офицерах, служащих в секретном подразделении армии, известном как ПАН - передовые авианаводчики. Их задача помогать разведчикам и штурмовым группам, действуя рядом с линией огня и направляя авиацию на стратегические объекты врага.



Сериал описывает конфликт в Сирии перед освобождением Пальмиры, когда наряду с армией Асада, по стране разбросаны различные военные группировки, поддерживающие разные стороны. Наводчики, работающие в парах с местными проводниками, играют ключевую роль в этой ситуации.



Два главных героя сериала - Саша и Сергей, - представляют две противоположные русские личности: первый мечтает о покупке квартиры, а второй отдает себя служению родине. На одном из заданий погибает Саша, известный среди сирийцев как Глаз пустыни. Российское командование решает вернуть его тело домой, но террористы строят коварную ловушку.