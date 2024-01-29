Что означает слово "Фарго" в одноименном сериале?

Наш ответ:

Сериал "Фарго" так называется, так как действие его разворачивается в городе Фарго в Северной Дакоте, США. Слово "Фарго" само по себе является названием города и происходит от слова на языке дакота, означающего "место для обитания".

Название "Фарго" было выбрано не столько из-за места съемок, сколько из-за ассоций у братьев Коэн с Диким Западом, его беззаконием и преступностью. Фильм и, как следствие, сериал "Фарго" вдохновлен природой и атмосферой региона, а также реальными преступлениями, происходившими в Северной Дакоте. Однако события в сериале являются вымышленными и созданными авторами для подчеркивания духа региона и своеобразной "фаргошности".