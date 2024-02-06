Чем закончится сериал "Золотое дно"?

Наш ответ:

По завершении первого сезона сериала "Золотое дно" становится понятно, что во втором сезоне борьба будет еще ожесточеннее. В финале 7-й серии происходит голосование акционеров, в результате которого большинство голосов оказывается у бывшего партнера Алексея Градова - Кудрявцева. Заразившись горем, Дмитрий Градов расстраивается, утоляет горе алкоголем и ссорится с женой, обвиняя брата в том, что тот проголосовал против него.

Кудрявцев общается с Надеждой и обсуждает ситуацию с кипрской компанией. Согласно условиям договора, один ключ от кипрской ячейки находится у него, а другой - у его жены. В результате Надя может потребовать половину компании. Вернувшись домой, Кудрявцев встречает своего внебрачного сына Игоря Фролова на пороге. Игорь хочет, чтобы отец официально признал его. Геннадий же отказывается. В ходе конфликта Фролов толкает его, из-за чего бизнесмен падает с лестницы, ломает позвоночник и погибает.

Из-за сложившейся ситуации требуется созыв нового совета директоров, чтобы выдвинуть кандидатов на должность финансового директора, а затем провести голосование. После установления полноправного владения компанией на Кипре Надя принимает решение действовать. Выбор кандидатов на должность финансового директора происходит в Краснодаре, в загородном доме Градовых. Это происходит в годовщину смерти Алексея Градова. Свои кандидатуры выдвигают Дмитрий Градов и его дед - Юрий Градов. Кроме того, к удивлению всех, свою кандидатуру выдвигает и Надежда.

Поддерживают Юрия Градова и все остальные акционеры. У Дмитрия голосов меньше, поэтому он возмущается и поджигает дом Градовых. Внезапно на пороге его особняка появляется внебрачный сын Кудрявцева, который рассказывает о ключе от ячейки на Кипре, а также о человеке, против которого выступал акционер Терехов. В результате Дмитрий набирает 35% голосов, что дает ему шанс на победу.