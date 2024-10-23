Чем закончится сериал «Верная жена»?

Наш ответ:

«Верная жена» — российский мелодраматический сериал телеканала «Домашний», состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась в 2024 году. В центре сюжета — девушка Алена, ведущая счастливую жизнь с мужем Иваном и их общим сыном. Идиллия рушится, когда Иван теряет работу, а затем решает уехать на полгода на буровую, чтобы заработать большие деньги. Однако Иван пропадает без вести. Позже Алена видит по телевизору человека, выглядящего как Иван. Этот мужчина является главой сети кофеен. Алена решает разобраться и узнает, что этот предприниматель по имени Иван — действительно ее муж, но он не помнит Алену. При этом у Романа есть жена Марина и ребенок.



Заканчивается сериал тем, что Марина дает Алене деньги, чтобы та отказалась от притязаний на Ивана/Романа. Алена отказывается и предлагает Марине дружбу. Тогда Марина решает избавиться от Алены, сбив ее на автомобиле. Ивану удается спасти Алену, а Марина сама попадает в автокатастрофу, но остается цела. Алена и Иван воссоединяются. Он дает ей слово, что не оставит ее и своего сына. Марина просит прощения у Алены. Алена принимает извинения.