Алена счастливо замужем за Иваном, и у них большие планы на будущее. Все меняется, когда Ивана неожиданно увольняют с работы. Друг предлагает ему поехать на буровую – всего полгода вдали от дома, зато хороший заработок. Там он бесследно пропадает. Спустя время в одном из телерепортажей Алена видит человека, очень похожего на Ивана, но он представлен Генеральным директором сети кофеен. Алена решает приехать в областной центр, чтобы во всем разобраться и подтверждает свои догадки: бизнесмен Роман – это действительно ее муж… Только он абсолютно не помнит Алену…