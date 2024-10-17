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Киноафиша Сериалы Верная жена

Верная жена (2024 - 2024)

Vernaya zhena 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Алена счастливо замужем за Иваном, и у них большие планы на будущее. Все меняется, когда Ивана неожиданно увольняют с работы. Друг предлагает ему поехать на буровую – всего полгода вдали от дома, зато хороший заработок. Там он бесследно пропадает. Спустя время в одном из телерепортажей Алена видит человека, очень похожего на Ивана, но он представлен Генеральным директором сети кофеен. Алена решает приехать в областной центр, чтобы во всем разобраться и подтверждает свои догадки: бизнесмен Роман – это действительно ее муж… Только он абсолютно не помнит Алену…

В ролях
В ролях
Иван Зайцев
Маргарита Шабардыгина
Дмитрий Абазовик
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Верная жена - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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