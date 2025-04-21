Чем закончится сериал "Ты научил меня прощать"?

Наш ответ:

Сериал "Ты научил меня прощать" завершился следующим образом:



Лиза начинает понимать, что зашла слишком далеко в своей мести отцу — несмотря на предупреждения матери и подруги, ее действия довели Сергея до инфаркта. Леня собирает улики, подозревая отравление. Вера и Марина догадываются: за всеми бедами стоит Лиза — от подставы Ольги до провокаций на юбилее. Лиза признается Косте: хотела наказать отца, но не убивать. Тем временем выясняется, что Павел, с которым была связь у Натальи, — убийца своей жены. Он угрожает Наташе, но Митя спасает ее, и Павла арестовывают. Сергей идет на поправку. Лиза просит у него прощения. Костя и Лиза живут вместе, но она скрывает болезнь. В финале — перемирие, свадьба, прощение и надежда: Лиза соглашается выйти замуж, несмотря на диагноз.