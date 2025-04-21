Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Ты научил меня прощать"?

Чем закончится сериал "Ты научил меня прощать"?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

Сериал "Ты научил меня прощать" завершился следующим образом:

Лиза начинает понимать, что зашла слишком далеко в своей мести отцу — несмотря на предупреждения матери и подруги, ее действия довели Сергея до инфаркта. Леня собирает улики, подозревая отравление. Вера и Марина догадываются: за всеми бедами стоит Лиза — от подставы Ольги до провокаций на юбилее. Лиза признается Косте: хотела наказать отца, но не убивать. Тем временем выясняется, что Павел, с которым была связь у Натальи, — убийца своей жены. Он угрожает Наташе, но Митя спасает ее, и Павла арестовывают. Сергей идет на поправку. Лиза просит у него прощения. Костя и Лиза живут вместе, но она скрывает болезнь. В финале — перемирие, свадьба, прощение и надежда: Лиза соглашается выйти замуж, несмотря на диагноз.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ты научил меня прощать
Ты научил меня прощать мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше