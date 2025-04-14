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Киноафиша Сериалы Ты научил меня прощать

Ты научил меня прощать (2025 - 2025)

Ty nauchil menya proshchat 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Лизу Лебедеву бросил парень – он уехал в Москву, так и не узнав, что она беременна. Лиза по настоянию отца стала юристом и работает у него на заводе. Она вышла замуж за выбранного им кандидата. Лиза не чувствует себя счастливой на нелюбимой работе и с нелюбимым мужем. Пока не узнает, что самый родной человек врал ей всю жизнь … и решает вернуть себе ту жизнь, о которой она всегда мечтала.   Действуя на эмоциях, Лиза разрушает жизнь отца так же, как он когда-то поступил с ней. Она вносит раздор в его семью. Принесет ли месть спокойствие Лизе или доставит только боль и разочарование?..

В ролях
В ролях
Вероника Норина
Вероника Норина
Константин Тополага
Константин Тополага
Роман Перелыгин
Даниил Эйдлин
Даниил Эйдлин
Евгений Зарубин
Евгений Зарубин
Ксения Савицкая
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ты научил меня прощать - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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