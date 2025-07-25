Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Три сестры»?

Чем закончится сериал «Три сестры»?

Олег Скрынько 25 июля 2025 Дата обновления: 25 июля 2025
Наш ответ:

«Три сестры» — турецкий сериал, выходивший в 2022–2024 годах. Это история о непохожих друг на друга сестрах Тюркан, Дён и Дерье, которые живут вместе с родителями, любят друг друга и мечтают о счастье, но их судьба будет полна испытаний, в том числе разногласия между собой.

В концовке Тюркан и Дерья мирятся в больничной палате, где лежит их отец. Состояние родителя побудило сестер осознать, что самое важное — это семья. Картал и Дерья решили начать жизнь заново, переехав во Францию. Рючхан не стала этому препятствовать. Озеру пришлось решать, как поступить со своим сыном Мустафой: либо надолго отправить его в тюрьму, либо помочь ему получить наименьшее наказание. В итоге Озер выбрал второй вариант. Рючхан призналась Озеру, что именно она стояла за пожаром в доме Севиляй. Озер с пониманием отнесся к этому, так что на отношения супругов это негативно не повлияло. Денюш и Сердар тоже помирились, они ожидают ребенка. Тюркан и Сомер поженились. Джево и Фатих вернулись в семью Календер. Садык расстался с Мюжгян. Сельчук при содействии Сомера сделал предложение Фигян. Сомер и Картал позабыли неприязнь друг к другу.

Действие финальной сцены разворачивается спустя много лет. Все персонажи собрались в семейном доме Календеров, чтобы отметить 80-летний юбилей Садыка. Дён счастлива с Сердаром, она победила рак, родила сына и стала преуспевающей писательницей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три сестры
Три сестры драма
2022, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше