Чем закончится сериал «Три сестры»?

«Три сестры» — турецкий сериал, выходивший в 2022–2024 годах. Это история о непохожих друг на друга сестрах Тюркан, Дён и Дерье, которые живут вместе с родителями, любят друг друга и мечтают о счастье, но их судьба будет полна испытаний, в том числе разногласия между собой.



В концовке Тюркан и Дерья мирятся в больничной палате, где лежит их отец. Состояние родителя побудило сестер осознать, что самое важное — это семья. Картал и Дерья решили начать жизнь заново, переехав во Францию. Рючхан не стала этому препятствовать. Озеру пришлось решать, как поступить со своим сыном Мустафой: либо надолго отправить его в тюрьму, либо помочь ему получить наименьшее наказание. В итоге Озер выбрал второй вариант. Рючхан призналась Озеру, что именно она стояла за пожаром в доме Севиляй. Озер с пониманием отнесся к этому, так что на отношения супругов это негативно не повлияло. Денюш и Сердар тоже помирились, они ожидают ребенка. Тюркан и Сомер поженились. Джево и Фатих вернулись в семью Календер. Садык расстался с Мюжгян. Сельчук при содействии Сомера сделал предложение Фигян. Сомер и Картал позабыли неприязнь друг к другу.



Действие финальной сцены разворачивается спустя много лет. Все персонажи собрались в семейном доме Календеров, чтобы отметить 80-летний юбилей Садыка. Дён счастлива с Сердаром, она победила рак, родила сына и стала преуспевающей писательницей.