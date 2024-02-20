Меню
Чем закончится сериал "Своя чужая дочь"?

Мелодрама "Своя чужая дочь", режиссёра Натальи Хлопецкой, рассказывает о сложной истории, разворачивающейся на фоне семейных тайн и отношений. В фильме важные роли исполняют Евгения Розанова (Вера), Ирина Бякова (Марина), Андрей Попов (Андрей).

Конец фильма представлен следующим образом: Валера показывает Марине фото нападавшего, зафиксированное камерой видеонаблюдения. Марина отрицает знакомство с ним, хотя он обращался к ней по имени. Андрей пытается разговорить Веру о странных обстоятельствах, связанных с ее матерью.

Даша неосознанно раскрывает, что Вера потратила собранные на лечение глаз деньги на пребывание Марины в больнице. Марина обещает вернуть все средства. Андрей вспоминает, что у Марины были цветные контактные линзы, когда он ее встретил, но Вера настаивает на результате ДНК-теста.

Николай узнает о родственной связи Даши с Андреем и предлагает алименты, но Вера его выгоняет. Затем Андрей сообщает Вере о несоответствии группы крови Марины и ее, что подтверждает, что она не может быть матерью. Вера бросает дело и бежит домой.

Вера сталкивается с грабителем, угрожающим убить Марину, если она не принесет деньги из сейфа банка. Ситуация усложняется, и в конечном итоге Марина получает ранение. После всех событий Вера решает искать дочь Марины, а последняя оставляет заявление на использование своих глаз как донорских для Веры, чтобы та снова могла увидеть.

Фильм завершается тем, что всю семью встречают дочь Марины, что символизирует заключение семейного круга и примирение героев после тяжелых событий. Они радуются и мирно путешествуют навстречу будущему.

