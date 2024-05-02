Чем закончится сериал «Любовь преодолеет все»?

Наш ответ:

«Любовь преодолеет все» — российский мелодраматический сериал, вышедший в 2023 году. Сезон состоит из двенадцати серий.



В центре сюжета — женщина Татьяна Ковалева, в одиночку воспитавшая сына Сашу. Парень переживает тяжелые времена, поскольку становится жертвой избиения и шантажа, попадает под машину, а затем оказывается в армии. Эти события связаны с тем, что на Дашу положил глаз сын локального криминального босса. Что до самой Татьяны, то внезапно в ее жизни появляются сразу два мужчины в лице участкового Ивана Потапова и врача Дмитрия Морозова. Также женщина решает оформить опекунство над двумя детьми. Кроме того, Татьяна хранит секрет о том, что некогда стала свидетельницей ДТП при участии высокопоставленных чиновников. Именно из-за этого она перебралась в село.



Сериал заканчивается тем, что Татьяна сходится с Потаповым, они ждут ребенка. Также Татьяна получает опеку над Лешей и его сестрой Викой. Саша налаживает отношения со своим биологическим отцом о остается с Дашей.