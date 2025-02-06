Чем закончится сериал «Голяк»?

«Голяк» — культовый криминально-комедийный британский сериал, стартовавший 2019 году. В июне 2024 года стало известно, что шоу было продлено на седьмой сезон. В январе 2025 года, создатели подтвердили, что предстоящий сезон станет заключительным. Более того, съемки уже завершились. Сообщается, что финальный сезон «поставит точку в этой знаменитой истории в незабываемом фирменном стиле». Официальный синопсис гласит, что банда Винни «уйдет, хлопнув дверью». Также авторы обещают массу безумия и хаоса, за который зрители и полюбили этот сериал. Седьмой сезон пока не получил дату премьеры. Ожидается, что релиз состоится в 2025 году.
