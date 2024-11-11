Чем закончится сериал «Дикарка»?

«Дикарка» — российский детективно-мелодраматический сериал, который стартовал 9 ноября 2024 года на телеканале ТВЦ. На данный момент шоу насчитывает два сезона по четыре эпизода в каждом. Это история о девушке Сони, которая была воспитана отцом в тайге вдали от цивилизации. Перед смертью отец сказал Соне, чтобы она покинула тайгу и начала жить обычной жизнью, закончив школу, найдя работу и выйдя замуж. Девушка следует этому завету и перебирается в город. В дальнейшем она выясняет, что ее отец не без причины покинул цивилизацию. Соня берется выяснить тайны прошлого, чтобы понять настоящее.



В конце первого сезона Соне делает предложение Федор, который давно питает к ней симпатию. Соня не сразу, но соглашается. После девушка впервые в жизни целуется. В то же время Соня ощущает, что Федор все еще не освободился от отношений с Викой. Вместе с тем Соня встречается со своим настоящим отцом. Его зовут Сергей. Соня уверена, что он повинен в смерти ее матери. Сергей же, движимый угрызениями совести, стремится искупить вину. Также выясняется, что Лариса знала об их родстве, но утаивала этот секрет. Лариса чувствует обиду, потому что все эти годы именно она поддерживала Сергея. Лариса боится, что Соня получит наследство Сергея.