Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Алла-такси»?

Чем закончится сериал «Алла-такси»?

Олег Скрынько 14 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Алла-такси» — российский мелодраматический сериал, выходящий на онлайн-платформе «Смотрим» и канале «Россия 1». Сезон состоит из 16 серий, но финальный эпизод в эфир пока не вышел. По этой причине информации о том, чем заканчивается сериал, в сети на данный момент нет. Два заключительных эпизода появятся 18 апреля.

Основной интригой шоу является выбор заглавной героини. Зрители гадают, останется ли она в итоге с водителем Проскурниным, с которым она познакомилась в таксопарке, или же простит изменившего ей мужа. Алла жила с ним счастливо и воспитывала сына Юру, но, узнав, что супруг ей неверен, ушла от него. В то же время свекровь Аллы запрещает ей видеться с сыном. Оказавшись в отчаянном положении, Алла устраивается на работу в таксопарк, где местный мужской коллектив относится к ней с неприязнью. На ее защиту, однако, становится Проскурнин. Работу водителя такси Алла получает благодаря владельцу таксопарка Урбанасу, но директор фирмы Ворохов ее тоже недолюбливает.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алла-такси
Алла-такси мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше