Чем закончится сериал «Алла-такси»?

«Алла-такси» — российский мелодраматический сериал, выходящий на онлайн-платформе «Смотрим» и канале «Россия 1». Сезон состоит из 16 серий, но финальный эпизод в эфир пока не вышел. По этой причине информации о том, чем заканчивается сериал, в сети на данный момент нет. Два заключительных эпизода появятся 18 апреля.



Основной интригой шоу является выбор заглавной героини. Зрители гадают, останется ли она в итоге с водителем Проскурниным, с которым она познакомилась в таксопарке, или же простит изменившего ей мужа. Алла жила с ним счастливо и воспитывала сына Юру, но, узнав, что супруг ей неверен, ушла от него. В то же время свекровь Аллы запрещает ей видеться с сыном. Оказавшись в отчаянном положении, Алла устраивается на работу в таксопарк, где местный мужской коллектив относится к ней с неприязнью. На ее защиту, однако, становится Проскурнин. Работу водителя такси Алла получает благодаря владельцу таксопарка Урбанасу, но директор фирмы Ворохов ее тоже недолюбливает.