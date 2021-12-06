Чем закончился сериал «Великолепный век»: краткое содержание, спойлеры

Меню
Елена Королева 6 декабря 2021
Наш ответ:

В заключительных эпизодах сериала султан Сулейман тяжело переживает утрату Хюррем. После ее кончины мужчина замыкается в себе. Тем временем наследники престола, Баязид и Селим, конфликтуют друг с другом. От греха подальше Сулейман отправляет сыновей в отдаленные провинции. В дороге Баязид поднимает бунт, воспользовавшись ситуацией, Селим казнит брата и его детей. Сулейман Великолепный отправляется в военный поход, из которого ему уже не суждено вернуться – правитель умирает в своем шатре. Его место на троне занимает Селим. Слуга Хюррем, Сюмбюль-ага, находит дневник своей госпожи и плачет над ним.

Перед тем как навсегда покинуть дворец, Сюмбюль заходит в гарем и вспоминает его прежних обитательниц.

 

