Чем закончился сериал «Великолепный век»: краткое содержание, спойлеры

В заключительных эпизодах сериала султан Сулейман тяжело переживает утрату Хюррем. После ее кончины мужчина замыкается в себе. Тем временем наследники престола, Баязид и Селим, конфликтуют друг с другом. От греха подальше Сулейман отправляет сыновей в отдаленные провинции. В дороге Баязид поднимает бунт, воспользовавшись ситуацией, Селим казнит брата и его детей. Сулейман Великолепный отправляется в военный поход, из которого ему уже не суждено вернуться – правитель умирает в своем шатре. Его место на троне занимает Селим. Слуга Хюррем, Сюмбюль-ага, находит дневник своей госпожи и плачет над ним.
Перед тем как навсегда покинуть дворец, Сюмбюль заходит в гарем и вспоминает его прежних обитательниц.
