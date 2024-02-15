Чем закончился сериал "Право на измену"?

Наш ответ:

Сериал "Право на измену", представленный на канале "Домашний", оказался вторым по счету среди новинок 2024 года и был представлен перед строгими зрителями. Главные роли исполнили Алексей Анищенко и Виолетта Давыдовская.

Завершение сериала связано с открытием Светланой факта своей беременности, она уверена, что ребенок от Павла. Вскоре выясняется, что Павел изменяет Светлане со своей бывшей женой Ольгой. Павел и Ольга считают, что встречаются тайно, но их сын Саша уже догадался обо всем.

Планируя развестись после рождения ребенка, Павел и Ольга сталкиваются с трудностями. Но обстоятельства выходят из-под контроля, когда Павел поранен, и его приходится везти к Ольге в салон, где их встречает Светлана. Узнав о предательстве, Светлана начинает роды, а Ольга тоже выясняет о своей беременности.

Светлана становится плохой матерью, что заставляет Павла принимать решения за них обоих. Ольга уезжает вместе с сыном и Настей в Сочи. Павел узнает о беременности Ольги, и Светлана решает защитить свой брак.

Последние эпизоды сериала обретают счастливый конец для героев: Саша приезжает со своей девушкой, и семья прогуливается по набережной вместе с малышом и Настей.