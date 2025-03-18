Меню
Чем закончился сериал "Подкидыш"?

Олег Скрынько 18 марта 2025 Дата обновления: 18 марта 2025
Наш ответ:

Финал сериала «Подкидыш» разворачивается драматично.

Субботу отстраняют от должности начальника уголовного розыска из-за инцидента с Родионовым, а его место занимает Антонов. Стремясь показать себя, он арестовывает подозреваемых без разбора, игнорируя доводы коллег. Однако Суббота, заручившись поддержкой эксперта Гончарова, ставит его на место. Гончаров уверен, что три убийства – дворника, бухгалтера и фабриканта – связаны между собой, и преступник не остановится. Субботу назначают ведущим по делу. Когда следствие заходит в тупик, Анна предлагает привлечь Родионова, и тот соглашается сотрудничать. Изучив архив суда, группа выясняет, что все жертвы были связаны с процессом против грабителя Чёрного. Антонов самовольно задерживает Чёрного, но тот оказывается невиновен. Настоящий убийца – его бывший подельник Кузякин. Родионов помогает разоблачить преступника, но сам возвращается в камеру. Коллеги пытаются спасти его, но он отказывается бежать – решил стать человеком, достойным Анны и Оленьки.

