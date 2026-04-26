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Чем закончился сериал «Ла Брея»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Сериал «Ла Брея» шёл 3 сезона (2021–2024) на NBC и завершился в феврале 2024 года. Финальный, третий сезон, состоял из 6 эпизодов — короче обычного из-за голливудской забастовки сценаристов.

В финале семья Харрисов и большинство выживших вернулись в 2021 год — причём так, будто никакого времени в их прежней жизни не прошло. Воронка, провалившаяся в доисторический мир, по сюжету была закрыта.

Однако не все вернулись домой. Часть персонажей осознанно решила остаться в прошлом — в мире 10 000 лет до нашей эры, — чтобы продолжить жизнь, которую они там построили.

Финал получился неоднозначным. Многие зрители отмечали, что концовка выглядит скомканной и торопливой — ряд сюжетных линий остался без объяснения, а некоторые персонажи из ранних сезонов попросту исчезли из повествования. Тем не менее основная история семьи Харрис получила логическое завершение.

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Ла-Брея
Ла-Брея драма, мистика
2021, США
5.0
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