Будут ли снимать продолжение сериала «Волчонок»?

Наш ответ:

Продолжения сериала пока не планируется. Последний эпизод «Волчонка» вышел 24 сентября 2017 года, однако поклонники до сих пор надеются на выпуск сиквела. Их желания разделяют и актеры сериала. Так, например, в марте 2020 года Тайлер Пози, сыгравший в «Волчонке» главную роль, в своем Twitter обратился к телеканалу MTV с предложением снять новые эпизоды. «Если бы это зависело только от нас!» – ответили ему представители канала. А в октябре исполнитель роли Стайлза Стилински Дилан О’Брайан принял участие в записи подкаста The Big Ticket, где признался, что с удовольствием снялся бы в продолжении. Актер рассказал, что Стайлз – особенный персонаж в его карьере, ведь роль в «Волчонке» была для него дебютом на экране.