Будут ли снимать продолжение сериала «Первый отдел»?

Да, съемки второго сезона идут полным ходом. Еще в марте 2021 года исполнитель главной роли Иван Колесников опубликовал в своем Instagram фото с тарелкой, на которой указано название сериала и перечислены имена участников проекта, – по традиции такие тарелки киношники разбивают в первый день съемок. А в октябре съемочная группа на несколько дней отправилась в Вологду. Участие в натурных съемках принимали местные жители и актеры вологодских театров. Напомним, «Первый отдел» рассказывает о трудовых буднях следователя Юрия Брагина. Вместе с товарищами по работе мужчине предстоит распутать немало сложных дел.
Помимо Ивана Колесникова, в сериале снимались Илья Шакунов, Сергей Жарков, Елена Вожакина.
Авторизация по e-mail