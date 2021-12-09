Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Первый отдел»?

Будут ли снимать продолжение сериала «Первый отдел»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 декабря 2021

Да, съемки второго сезона идут полным ходом. Еще в марте 2021 года исполнитель главной роли Иван Колесников опубликовал в своем Instagram фото с тарелкой, на которой указано название сериала и перечислены имена участников проекта, – по традиции такие тарелки киношники разбивают в первый день съемок. А в октябре съемочная группа на несколько дней отправилась в Вологду. Участие в натурных съемках принимали местные жители и актеры вологодских театров. Напомним, «Первый отдел» рассказывает о трудовых буднях следователя Юрия Брагина. Вместе с товарищами по работе мужчине предстоит распутать немало сложных дел.

Помимо Ивана Колесникова, в сериале снимались Илья Шакунов, Сергей Жарков, Елена Вожакина.

 

