Будут ли снимать продолжение сериала «Люцифер»?

Шестой сезон, премьера которого состоится на стриминговом сервисе Netflix 10 сентября, станет заключительным. Об этом создатели проекта объявили в официальном Twitter-аккаунте еще в июне прошлого года. Поэтому поклонники шоу, еще не успевшие прийти в себя после пятого сезона (его показ завершился в мае), уже готовятся окончательно попрощаться с полюбившимися персонажами. Даже с теми, кто уже считался погибшим. Так, например, на постере финального сезона появился Дэн Эспиноза, персонаж, который умер в конце сезона предыдущего. Актер Дэн Алехандро, исполнивший роль детектива, подтвердил, что сюжетная арка его героя еще не завершена.
Поэтому Эспиноза появится и в шестом сезоне.
Авторизация по e-mail