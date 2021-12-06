Меню
Будут ли снимать продолжение сериала «Люцифер»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Шестой сезон, премьера которого состоится на стриминговом сервисе Netflix 10 сентября, станет заключительным. Об этом создатели проекта объявили в официальном Twitter-аккаунте еще в июне прошлого года. Поэтому поклонники шоу, еще не успевшие прийти в себя после пятого сезона (его показ завершился в мае), уже готовятся окончательно попрощаться с полюбившимися персонажами. Даже с теми, кто уже считался погибшим. Так, например, на постере финального сезона появился Дэн Эспиноза, персонаж, который умер в конце сезона предыдущего. Актер Дэн Алехандро, исполнивший роль детектива, подтвердил, что сюжетная арка его героя еще не завершена.

Поэтому Эспиноза появится и в шестом сезоне.

 

