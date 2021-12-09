Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Чужой район»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Нет, сериал был официально закрыт после третьего сезона, в 2014 году. «Чужой район» рассказывает о сотруднике уголовного розыска Андрее Фролове. Из-за своих нестандартных методов работы он не пользуется расположением коллег и начальства, зато безошибочно находит и обезвреживает преступников. На беду, один из них оказывается родственником влиятельного в городе человека. Андрея вынуждают в качестве участкового перевестись в самый неблагополучный район под названием Красный Молот. Здесь герою и предстоит навести порядок.

Главные роли в сериале сыграли Денис Рожков («Глухарь», «Отпуск», «Законы улиц») и Кирилл Полухин («Юнкера», «Метод», «Черная кошка»).

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

