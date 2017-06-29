Кто режиссер фильма «Ёлки»?

Наш ответ:

"Ёлки" — российский новогодний киноальманах, ставший знаковым событием в отечественном кинематографе. Фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и созданный студией «Bazelevs», дебютировал в декабре 2010 года и положил начало успешной одноимённой франшизе. Сюжет альманаха состоит из девяти новелл, действие которых разворачивается в разных уголках России, охватывая все девять часовых поясов страны.

Особенности производства и режиссуры первой части "Ёлок"

Продюсер и соавтор сценария: Тимур Бекмамбетов, известный своими масштабными проектами, выступил также одним из режиссёров.

Многорежиссёрская работа: Над «Ёлками» трудились шесть режиссёров с разным опытом и стилями:

- Тимур Бекмамбетов — признанный мастер жанрового кино.

- Александр Войтинский и Дмитрий Киселёв, ранее работавшие над фантастическим боевиком «Чёрная молния».

- Александр Андрющенко, до этого отметившийся как монтажёр.

- Ярослав Чеважевский, сценарист и режиссёр трогательной драмы «Кука».

- Игнас Йонинас, литовский режиссёр, для которого «Ёлки» стали первым российским проектом.

Каждая новелла фильма выполнена в уникальном стиле, но объединена общей концепцией: идеей цепочки добра, известной как теория шести рукопожатий, где все люди связаны между собой через шесть знакомых.

Успех и влияние

Фильм стал одним из главных кассовых хитов 2010 года, принеся успех студии «Bazelevs» и утвердив формат новогоднего киноальманаха.

Успех первой части привёл к созданию продолжений, каждое из которых добавляло новые истории и персонажей, закрепляя франшизу как ежегодное кинематографическое событие.

«Ёлки» стали не только популярным фильмом, но и культурным феноменом, ежегодно возвращающим зрителей к идее добрых поступков, объединяющих людей по всей стране.