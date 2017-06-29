Кто режиссер фильма «Ёлки»?

"Ёлки" — российский новогодний киноальманах, ставший знаковым событием в отечественном кинематографе. Фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и созданный студией «Bazelevs», дебютировал в декабре 2010 года и положил начало успешной одноимённой франшизе. Сюжет альманаха состоит из девяти новелл, действие которых разворачивается в разных уголках России, охватывая все девять часовых поясов страны.
- Тимур Бекмамбетов — признанный мастер жанрового кино.
- Александр Войтинский и Дмитрий Киселёв, ранее работавшие над фантастическим боевиком «Чёрная молния».
- Александр Андрющенко, до этого отметившийся как монтажёр.
- Ярослав Чеважевский, сценарист и режиссёр трогательной драмы «Кука».
- Игнас Йонинас, литовский режиссёр, для которого «Ёлки» стали первым российским проектом.
Фильм стал одним из главных кассовых хитов 2010 года, принеся успех студии «Bazelevs» и утвердив формат новогоднего киноальманаха.
Успех первой части привёл к созданию продолжений, каждое из которых добавляло новые истории и персонажей, закрепляя франшизу как ежегодное кинематографическое событие.
«Ёлки» стали не только популярным фильмом, но и культурным феноменом, ежегодно возвращающим зрителей к идее добрых поступков, объединяющих людей по всей стране.
Авторизация по e-mail