Кто режиссер фильма «Джентльмены удачи»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Оригинальная советская криминальная комедия «Джентльмены удачи», выпущенная в 1971 году, была создана режиссёром Александром Серым по сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. До этого фильма Серый уже работал над такими картинами, как «Выстрел в тумане» (1964) и «Иностранка» (1965). В процессе съёмок «Джентльменов удачи» у режиссёра диагностировали лейкемию. Несмотря на это, он успел снять комедии «Ты — мне, я — тебе» (1976) и «Берегите мужчин!» (1982) прежде, чем в 1987 году завершил свою жизнь самоубийством на фоне ухудшения здоровья.

«Джентльмены удачи» стали настоящим хитом среди советских зрителей. Однако режиссёр Александр Серый, создатель этой культовой комедии, остался менее известен. Для многих зрителей его имя затерялось, ведь «Джентльмены удачи» стали единственной по-настоящему выдающейся работой режиссёра. Тем не менее, этот фильм заслужил для Серого место в истории благодаря своей доброй и остроумной подаче.



Комедия, рассказывающая о приключениях небольших уголовников, была снята человеком, который сам знал, что такое тюрьма. Александр Серый оказался за решёткой не как «вор», а по более личной причине. Согласно его однокурснику по Высшим режиссёрским курсам Георгию Данелии, Серый попал в тюрьму из-за вспышки ревности. Не имея серьёзных оснований, он приревновал любимую девушку к другому человеку — тоже представителю творческой среды. В результате вспыльчивости завязалась драка, в которой Александр использовал молоток. Последствия оказались трагичными — он нанёс удар, сделав соперника инвалидом, за что был приговорён к трём годам лишения свободы. Однако спустя полтора года Серый был освобождён досрочно и вернулся на «Мосфильм». Девушка, дождавшаяся его, вышла за него замуж.

Одной из уникальных особенностей фильма стало использование живого и красочного тюремного жаргона. Режиссёр, черпавший вдохновение из личного опыта, сумел наполнить речь своих персонажей характерной лексикой, которая моментально стала крылатой. Несмотря на восторженные отзывы от комиссий, фильм долго не выпускали на экраны из-за обилия жаргонных выражений. Проблему решил сам генеральный секретарь Леонид Брежнев, который при просмотре смеялся до слёз и заметил, что такие слова известны каждому мальчишке в стране.

После выхода фильма, собравшего миллионы зрителей, стали ходить слухи, что настоящим режиссёром был Георгий Данелия. Это мнение укрепилось после того, как он представлял картину из-за болезни Серого. Однако Данелия неоднократно подчёркивал, что выступал лишь как художественный руководитель, а режиссёром был Александр Серый.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Александр Серый
Георгий Данелия
Георгий Данелия

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
