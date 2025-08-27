Кто режиссер фильма «Чебурашка»?

Наш ответ:

«Чебурашка» — российский фильм для семейной аудитории, вышедший в прокат 1 января 2023 года. Проект добился огромного коммерческого успеха, собрав свыше 7 млрд рублей ($91,8 млн), что стало новым рекордом для отечественной киноиндустрии.

Кто снял фильм?

Режиссером «Чебурашки» выступил Дмитрий Дьяченко (род. 1972). До этого он поставил такие картины, как «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2021), «Последний богатырь: Корень зла» (2020), «СуперБобровы. Народные мстители» (2018), «Последний богатырь» (2017), «СуперБобровы» (2016), «Кухня в Париже» (2014), «О чем еще говорят мужчины» (2011), «О чем говорят мужчины» (2010) и другие.

Когда выйдет продолжение?

Разработка «Чебурашки 2» началась в 2023 году. Режиссерское кресло вновь занял Дьяченко. Премьера намечена на 1 января 2026 года.